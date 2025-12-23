Haberler

Polisin bir haftalık denetim raporu açıkladı
Polis tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Toplam 30 şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili raporu açıkladı. Açıklamada, 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulaması ile 2 bin 42 aracın sorgusunun yapıldığı kaydedilerek, "Denetimlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalanmıştır. Denetimlerde ayrıca 1 tüfek, 1 tabanca, 36 fişek, 27 bıçak, 24 adet sentetik ecza maddesi, 1,2 gr uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

