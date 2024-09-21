Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 278 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 278 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan C.T., Z.A., Z.K., M.G. ve İ.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR