Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da yapılan yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 14,4 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü O.B.K.'ye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR