Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Hassas Terazi İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsın üst aramalarını gerçekleştirdi. Aramada şahısların üstlerinden hassas terazi ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından

D.G. ve M.S.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR