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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Hassas Terazi İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 kişinin üst aramasını gerçekleştirerek, hassas terazi ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsın üst aramalarını gerçekleştirdi. Aramada şahısların üstlerinden hassas terazi ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından

D.G. ve M.S.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Polisiye Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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