Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan L.T. isimli şahıs, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede L.T., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR