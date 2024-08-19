Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da yurt dışından temin ettiği uyuşturucu yaşadığı ilçede sattığı iddia edilen şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Emirdağ ilçesine bağlı Demircili köyünde ikamet eden Ö.K. isimli şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri Emirdağ ve köylerinde satarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 9 gram reçine esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR