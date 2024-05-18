Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme de E.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahıs düzenlenen operasyon ile merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title