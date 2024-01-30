Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Ş.D., isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobansaray köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR