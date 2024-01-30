Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Ş.D., isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobansaray köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title