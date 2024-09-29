Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Çeteye Jandarma Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Çeteye Jandarma Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, otomobil ile uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular ve suçtan elde edilen nakit paralar dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da otomobil ile uyuşturucu servisi yapan çete jandarmanın operasyonu ile çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler O.K.D., M.A., M.Ö., A.Ö., M.Ç., A.T. ve H.C.K. isimli şahısların otomobil ile kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından çeteye operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 557 adet galara sentetik uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 TL nakit para, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Otomobil Jandarma

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });