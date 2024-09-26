Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Bir Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu maddeler ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 6 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.H.M., F.A. ve H.İ.A isimli şahıslarla ilgili uyuşturucu madde kullanmakta işlem yapılırken, H.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR