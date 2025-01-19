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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Aranan Şahıs Yakalandı
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14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan C.B., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Üzerinde satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.B. isimli şahsın birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 3.94 gr satışa hazır metamfetamin 3 parça uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen 600 içimlik peçete, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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