Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yapacağını ihbarını alan jandarma, şüphelileri araç ile seyir halinde iken yakaladı. Yapılan aramada 43 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede; S.A., M.S.E., H.Ş. ve E.Ü.Ç. isimli şahısların araç ile Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma E.K. isimli şahısla irtibatlı oldukları yönünde bilgi elde etti. Ekipler şüpheli şahısların kullandığı aracı Sülümenli beldesinde durdurdu. Araçta ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda, 43 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet içerinde metamfetamin maddesi kalıntısı olan gözlük lens kabı, 1 adet ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan Av tüfeği ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR