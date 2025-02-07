Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Afyonkarahisar'da takibe alınan bir şahıs uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen K.Ö., isimli şahsı takibe aldı. Ardından şahsı gözaltına alınan ekipler yaptıkları aramada ise 6,94 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR