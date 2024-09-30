Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kolluk devriyesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahıs Salar beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR