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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Suçundan Aranan 2 Kişi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu kullanma ve satma suçlarından hapis cezaları ile aranan biri kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu kullanma ve satma suçlarından hapis cezaları ile aranan biri kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ö. isimli şahsın silahla tehdit ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlarından 6 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahıs düzenlenen operasyonla Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları bir başka operasyonda ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.A. isimli kadını Şuhut ilçesinde yakaladı.

Her iki şahısta işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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