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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.Y. jandarma tarafından yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde suçlarından işlem yapılan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.Y., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak suçlarından' 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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