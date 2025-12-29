Hapis cezaları ile aranan 2 şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs polisin takibi sonrası yakalanırken, şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Ö.A.'nın 5 yıl, Ö.K.'nin ise 2 yıl 1 ay hapis cezaları ile arandıkları tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR