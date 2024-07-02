Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri uyuşturucu madde satma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Salar beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri M.G., ismi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR