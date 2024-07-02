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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri uyuşturucu madde satma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Salar beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri M.G., ismi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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