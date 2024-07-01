Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında uyuşturucu satma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsın arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR