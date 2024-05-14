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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan aranan bir şahıs jandarmanın başarılı takibi sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 5 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve koşullu salıverme yükümlülüklerine uymama suçlarından 5 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası ile aranan A.Ö., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin peşine düştü. Ekipler ardından şahsı yaptıkları takip sonrası Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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