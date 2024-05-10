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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satma suçundan aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. İ.A. isimli şahıs, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması ve tespiti için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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