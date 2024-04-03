Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma ve hırsızlık gibi suçlardan toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede E.K., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu' ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Büyükkalecik beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ardından mahkeme çıkarılan şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR