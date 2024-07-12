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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Kadın Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan aranan kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucular ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan kadın jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evde kavanoz içerisine gizlediği uyuşturucular ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 bin TL para ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan G.Ö.'nün (34) yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin kent merkezine bağlı kırsal Bayatçık Mahallesinde saklandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler G.Ö.'nün saklandığı eve baskın yaptı. Baskın arama yapan ekipler kavanoz içerisine gizlenmiş vaziyette 19 gram metanfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 Euro ve 23 bin 450 TL, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından G.Ö. ve yanında bulunan A.D., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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