Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Peçetesi Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ilçe çıkışında gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 24 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 TL para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ş. ve M.U. isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR