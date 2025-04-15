Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Peçetesi Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Peçetesi Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinar'da gerçekleştirilen polis denetiminde uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu emdirilmiş 24 peçete ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ilçe çıkışında gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 24 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 TL para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ş. ve M.U. isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.