Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 731 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı. Operasyon polis kamerasıyla kaydedildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklanırken, polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda 6 bin 731 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada bir bavul içerisinde poşet ve kutuya konulmuş halde 6 bin 731 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda K.G. ve Y.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen baskın anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
