Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda E.S., H.S., M.Ç. ve F.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ekipler bin 658 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR