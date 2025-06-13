Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2'si çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2'si çocuk 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesinde İ.B.(62), E.B.(19), A.K.(17), ve N.A.(17) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada yaklaşık 700 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 157 adet uyuşturucu hap, 1 gram esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 34 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi.

Olayın ardından ekipler 2'si çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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