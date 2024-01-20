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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 868 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, ilçeye bağlı Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda yaptıkları aramada 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.

Şahsıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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