Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri getiren üç şüpheliyi Sandıklı'da yakaladı. Aracı durdurulan şahısların araçlarında yapılan aramada 233 adet sentetik uyuşturucu hap ve 41 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getiren 3 şüpheli şahsı Sandıklı'da yakaladı. Şahısların aracında yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri; M.S., Ş.G. ve D.C.Ç. isimli şahısların Antalya'dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Sandıklı'da satacakları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek M.S. isimli şahsın kullandığı aracı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzeri Sandıklı girişinde durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kullandığı araçta narkotik köpek unsuru ile birlikte aram yapıldı. Yapılan aramada, 233 adet sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli? Masterchef 8 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ecrin Su Çoban olayı nedir? Ecrin Su Çoban Discord olayı ne? Buğra Gökce kimdir? Halk Tv konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.