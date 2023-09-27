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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir adreste yapılan operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu madde ve bitki kökü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.