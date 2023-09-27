Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir adreste yapılan operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu madde ve bitki kökü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 1,5 kilogram ve bitki kökü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa