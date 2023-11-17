Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheli şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hattat Karahisar mahallesinde çarşı ve mahalle bekçilerimizin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada 21 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ve 0.33 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR