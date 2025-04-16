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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında
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Jandarma ekipleri, devriye sırasında şüpheli bir şahsı durdurarak üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs, uyuşturucuyu başka bir kişiden aldığını belirtince, o kişinin de evine baskın düzenlendi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan şahıs uyuşturucu aldığı kişinin ismini verince ekipler onu da gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sülümenli Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede gerçekleştirilen devriyede şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst araması yapıldı. İ.Ö., isimli şahsın üzerinde 5 parca halinde 142 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu maddeyi K.B., isimli şahıstan aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler K.B.'nin ve İ.Ö.'nün evlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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