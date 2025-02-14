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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında
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Afyonkarahisar'da jandarma, şüpheli bir aracı durdurarak 11 adet galara sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte 2 şahsı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Işıklar beldesi girişinde yol kontrol uygulaması yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçla arama yapıldı. Aramada 11 adet galara sentetik ecza, 14 kullanımlık sentetik peçete ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından O.I ve G.A. şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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