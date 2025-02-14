Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Işıklar beldesi girişinde yol kontrol uygulaması yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçla arama yapıldı. Aramada 11 adet galara sentetik ecza, 14 kullanımlık sentetik peçete ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından O.I ve G.A. şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR