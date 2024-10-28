Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.Ç. ve F.S. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların kullandığı aracı Dazkırı ilçesinde durdurarak arama yaptı. Aramada 33 gram esrar, 12 adet sentetik ecza ve 2 gram tütüne karıştırılmış esrar ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR