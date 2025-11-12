Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde huzur ve asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada 2 bin 682 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan M.A. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.