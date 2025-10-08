Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da şehirlerarası otogarda polis tarafından şüphe üzerine durdurulan ve üstlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, otogarda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.K. ve A.Ö. isimli şahısların üst aramalarını yaptı. Aramada 50 gram uyuşturucu ile 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR