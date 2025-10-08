Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da şehirlerarası otogarda polis, şüpheli iki kişiyi durdurdu ve üstlerindeki uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. C.K. ve A.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, otogarda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.K. ve A.Ö. isimli şahısların üst aramalarını yaptı. Aramada 50 gram uyuşturucu ile 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa