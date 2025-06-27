Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bir adrese düzenledikleri baskında yaptıkları aramada 48,58 gram uyuşturucu ham maddesi, 16 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu madde, imalat aşamasında kullanılan 2 adet makas, eldiven, sıvı uyuşturucu maddesinin emdirildiği 1 adet peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınanR.Ç.veK.K.isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla' sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR