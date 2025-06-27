Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Polis ekipleri Afyonkarahisar'da düzenledikleri operasyonda, 48,58 gram uyuşturucu ham maddesi ve diğer uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelerle birlikte iki kişiyi tutukladı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bir adrese düzenledikleri baskında yaptıkları aramada 48,58 gram uyuşturucu ham maddesi, 16 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu madde, imalat aşamasında kullanılan 2 adet makas, eldiven, sıvı uyuşturucu maddesinin emdirildiği 1 adet peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınanR.Ç.veK.K.isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla' sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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