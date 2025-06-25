Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda M.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca,3 adet hassas terazi, 40,28 gram uyuşturucu madde ve 82 adet mermi ile geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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