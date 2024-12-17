Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Afyonkarahisar'da gerçekleştiren polis operasyonunda bir kişi tutuklanırken, 13 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve tarihi eserle ilgili detaylar paylaşıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda 8 adet uyuşturucu madde, 25,54 gram uyuşturucu madde, 13 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 13 hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen S.T. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR