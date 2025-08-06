Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan çalışma sonrasında İ.G. isimli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapılırken, K.K. isimli şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, 1 adet hassas terazi, 11 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 7,18 gram uyuşturucu madde, 3,35 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR