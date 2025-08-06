Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve araçlar ele geçirildi. İ.G. adli işlem görürken, K.K. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan çalışma sonrasında İ.G. isimli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapılırken, K.K. isimli şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, 1 adet hassas terazi, 11 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 7,18 gram uyuşturucu madde, 3,35 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti

Gelinin mehir talebini duyan imam kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

İzinden dönen 30 çalışan, fabrika kapısına gelince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.