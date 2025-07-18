Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 323 adet uyuşturucu hap ve 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ile yakalanan K.T. isimli şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 323 adet uyuşturucu hap ve 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri K.T., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 323 adet uyuşturucu hap ve 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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