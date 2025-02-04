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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.E. isimli şahıs, 77 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.E., isimli bir şahsı takibe aldı. Ardından operasyon yapan ekipler şahsı gözaltına alırken, 77 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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