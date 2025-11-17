Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 11 bin 940 TL para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kent merkezinde yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 16 adet satışa hazır 8 gram metamfetamin, 52 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 940 TL ele geçirildi. Olayın ardından ekipler tarafından gözaltına alınan İ.T., isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
