Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu suçundan aranan şahsı yakaladı.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR