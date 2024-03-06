Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Hap ve 7 Peçeteye Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu baskınında bir dükkanda 8 adet uyuşturucu hap ile 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından sanayi sitesinde bir dükkana yapılan uyuşturucu baskınında 8 adet uyuşturucu hap ile 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki 1. Küçük Sanayi Sitesindeki bir dükkana baskın yaptı. Baskında yapılan aramada 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,16 gram uyuşturucu madde ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından H.Y. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.K., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi? Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title