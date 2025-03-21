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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 615 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 615 Hap Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan Y.K. ve Ö.K. hakkında'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, B.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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