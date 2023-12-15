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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 9 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin esrarı saman balyalarının arasına sakladığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. Operasyon 9 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler 6 kişiyi gözaltına alırken, örgüt üyelerinin saman balyalarının arasına kavanoz içerisinde sakladığı esrarı ise eğitimli narkotik köpekleri buldu.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu madde imal edip ve satan bir suç örgütünün peşine düştü. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kent merkezi, Sandıklı ve Sultandağı ilçelerinde örgüt üyelerinin adreslerini tespit etti. Ardından ekipler önceden belirlenen 9 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda B.S. (18), S.A. (22), V.H. (24), A.K. (30), A.T. (31), R.K. (41) gözaltına alınırken örgüt lideri olduğu öne D.U.'yu (32) ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Jandarma uyuşturucu ile birlikte silahlarda ele geçirdi

Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 62 gram metamfetamin, 61 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız av tüfekleri için şahıslara 11 bin 456 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma hiçbir detayı atlamadı

Operasyonda baskında yapılan aramalar ise jandarma kameralarına yansıdı. Eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda baskın yapılan adreslerin didik didik arandığı gözlendi. Görüntülerde en dikkat çekici anlardan birisi ise ekiplerin üstü branda ile kapatılmış saman balyalarının arasına kavanoz içerisinde gizlenmiş esrarın bulunma anı oldu. Hiçbir detayı atlamayan jandarma ekipleri uyuşturucuları adeta elleri ile koymuş gibi tek tek buldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Narkotik Jandarma 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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