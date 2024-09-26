Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Gram Madde ve 25 Bin TL Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, 54 gram uyuşturucu madde, 40 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 26 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen

25 bin TL ele geçirildi.

Operasyon sonrası, H.T. ve H.Ö. isimli şahıslara "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, H.B. ve H.M. isimli şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçu çerçevesinde gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR