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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi yanlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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