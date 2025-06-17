Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Peçeteye Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Peçeteye Emdirilmiş Madde Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları kontrollerde 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan F.B., mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Emniyet, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri uygulama noktasında dikkat çeken bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üst aramasında, 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan ilk incelemelerde maddelerin uyuşturucu içerdiği belirlenirken, gözaltına alınan F.B. isimli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.B., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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